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2 часа назад

Смертельное ДТП с участием семи автомобилей произошло на МКАД

Елена Прошина

В районе 22 км Московской кольцевой автомобильной дороги произошла автоавария с участием семи автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Смертельное ДТП с участием семи автомобилей произошло на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, три автомобиля столкнулись, один после аварии загорелся. В дальнейшем в них въехали еще четыре автомобиля. В ДТП погиб один человек и двое получили травмы.

На месте происшествия перекрыли три полосы движения. По данным онлайн-карт, на внутренней стороне трассы, начиная с моста через Москва-реку, образовался многокилометровый затор.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Напомним, 18 июля авария с участием грузового автомобиля произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца перед въездом в Митьковский тоннель. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на препятствие.

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