Смертельное ДТП с участием семи автомобилей произошло на МКАД

В районе 22 км Московской кольцевой автомобильной дороги произошла автоавария с участием семи автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По его словам, три автомобиля столкнулись, один после аварии загорелся. В дальнейшем в них въехали еще четыре автомобиля. В ДТП погиб один человек и двое получили травмы.

На месте происшествия перекрыли три полосы движения. По данным онлайн-карт, на внутренней стороне трассы, начиная с моста через Москва-реку, образовался многокилометровый затор.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.