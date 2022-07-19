Пьяный россиянин на «Ладе» сбил двух подростков и скрылся

В Дзержинском Красноярского края пьяный водитель «Лады» сбил двух подростков и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

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По данным издания, 34-летний россиянин возвращался от бывшей жены. На обочине мужчина налетел на двух мальчиков 8 и 14 лет.

Когда все случилось, житель Красноярского края даже не стал останавливаться, чтобы оказать детям помощь. Медиков к месту ДТП вызвали случайные прохожие.

Несовершеннолетних доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновника ДТП позже нашли в деревне Усолка — там он прятался у знакомой.

Сотрудники правоохранительных органов доставили мужчину в медицинское учреждение, где выяснилось, что лихач был пьян.