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3 часа назад

Пьяный россиянин на «Ладе» сбил двух подростков и скрылся

Lenta.ru

В Дзержинском Красноярского края пьяный водитель «Лады» сбил двух подростков и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Пьяный россиянин на «Ладе» сбил двух подростков и скрылся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 34-летний россиянин возвращался от бывшей жены. На обочине мужчина налетел на двух мальчиков 8 и 14 лет.

Когда все случилось, житель Красноярского края даже не стал останавливаться, чтобы оказать детям помощь. Медиков к месту ДТП вызвали случайные прохожие.

Несовершеннолетних доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновника ДТП позже нашли в деревне Усолка — там он прятался у знакомой.

Сотрудники правоохранительных органов доставили мужчину в медицинское учреждение, где выяснилось, что лихач был пьян.

Ранее сообщалось, что под Нижним Тагилом лишенная водительских прав женщина сбила двух детей на велосипеде. В МВД рассказали, что у 10-летнего ребенка обнаружили тупую травму живота, у его старшего брата — ссадины спины.

ДТП,Lada,
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