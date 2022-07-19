На 65-м километре внешней стороны МКАД с эстакады прямо на проезжающий внизу желтый автомобиль марки Porsche упал мужчина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы.

Отмечается, что инцидент произошел около 17:00. Упавший с моста на машину 43-летний мужчина выжил. Его с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.