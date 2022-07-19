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2 часа назад

Мужчина упал с эстакады на МКАД на Porsche

Елена Прошина

На 65-м километре внешней стороны МКАД с эстакады прямо на проезжающий внизу желтый автомобиль марки Porsche упал мужчина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы.

Отмечается, что инцидент произошел около 17:00. Упавший с моста на машину 43-летний мужчина выжил. Его с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

Водителям напомнили о запрете на использование телефона за рулем

На данный момент на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на данном участке сейчас затруднено.

ДТП,Видео,Porsche,ГИБДД,
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