На 65-м километре внешней стороны МКАД с эстакады прямо на проезжающий внизу желтый автомобиль марки Porsche упал мужчина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы.
Отмечается, что инцидент произошел около 17:00. Упавший с моста на машину 43-летний мужчина выжил. Его с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.
На данный момент на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на данном участке сейчас затруднено.