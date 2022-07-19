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2 часа назад

Половина аварий с мотоциклами происходит с владельцами BMW

Motor.ru

За первые шесть месяцев текущего года в России резко выросло число аварий с участием водителей, которые управляли мотоциклами марки BMW. Так, всего за полгода их доля выросла с 20 до 50 процентов. При этом среди российских городов лидером по числу столкновений с участием мотоциклистов стала Москва. Об этом говорится в последнем исследовании страховой компании «Согласие».

Половина аварий с мотоциклами происходит с владельцами BMW
Фото:  @bmkristiansen / Unsplash @bmkristiansen / Unsplash

Как отметили в «Согласии», речь идет как о водителях, которые страховались по каско, так и о владельцах полисов ОСАГО. В 16 процентах случаев аварии происходили с другими мотоциклистами, которые управляли Kawasaki. Доля аварий с их участием тоже выросла, но не так ощутимо — в первом полугодии прошлого года этот показатель составлял девять процентов.

Пик аварий ожидаемо пришелся на середину лета: в марте зафиксировано семь процентов ДТП с мотоциклистами от общего числа аварий, а в июле их доля выросла уже до 58 процентов. Лидером среди наиболее «аварийных» городов стала Москва, и отдельно, в качестве самых опасных, авторы исследования выделили Ленинский проспект и Можайское шоссе.

При этом общее число тяжелых и смертельных в том числе аварий в столице сокращается. В середине июня власти Москвы отчитались о снижении числа таких столкновений в 2,5 раза за последние десять лет.

ДТП,BMW,СК "Согласие",Правительство Москвы,
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