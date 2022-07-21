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1 час назад

Прицеп с многотонным катком раздавил россиянку на легковушке и попал на видео

Lenta.ru

В Курганской области прицеп с многотонным дорожным катком раздавил женщину за рулем легкового автомобиля. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.

Авария произошла 21 июля на трассе «Иртыш». На кадрах с видеорегистратора также попавшего в ДТП автомобиля видно, как у прицепа, на котором грузовик MAN буксировал каток, оборвались крепления. В результате конструкцию вынесло на встречную полосу, где она смяла легковую машину Geely MK, после чего отлетела в «Газель» и Daewoo Matiz.

Момент смертельной аварии с участием блогера Некоглая в центре Москвы попал на видео

На кадрах с последствиями аварии видно, что автомобиль Geely практически полностью смят. По информации канала, управлявшая им россиянка погибла на месте.

Ранее в Амурской области поезд на большой скорости протаранил на переезде легковую машину. В результате автомобиль был смят и практически полностью уничтожен. Погибли водитель легковушки и два его пассажира, включая ребенка.

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