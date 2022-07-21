В ГИБДД фиксируют рост смертности в автоавариях в 2022 году

Госавтоинспекция раскрыла статистику смертности в дорожно-транспортных происшествиях с начала 2022 года. За это время на дорогах России произошло 53,5 тысяч автоаварий с пострадавшими — на 7,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. В ДТП погибли 5,6 тысячи человек (-3,9 процента), пострадали — 67,7 тысячи (-7,5 процента). Однако в 35 субъектах страны количество погибших увеличилось, а в 20 — выросло общее число ДТП.

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Количество летальных исходов в автоавариях выросло в Севастополе в два раза. На втором месте по этому показателю — Еврейская автономная область (+180 процентов), на третьем — Якутия (+104,5 процента). Также в антирейтинге оказались Кемеровская область с 66,7-процентным приростом и Карачаево-Черкессия с 58,3-процентным. В Москве смертность тоже увеличилась — на пять процентов.

Однако в ряде регионов число жертв аварий, напротив, снизилось. Лидируют среди них Чечня (-59 процентов), Костромская область (-46,9 процента), Карелия (-45,2 процента), Санкт-Петербург (-41,9 процента) и Астраханская область (-37,1 процента).

Уменьшение числа погибших в авариях — одна из ключевых целей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно ей, в 2022 году количество жертв на 100 тысяч человек должно составить 9,59, а к 2030 году снизиться до четырех.