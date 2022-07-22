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47 минут назад

В ДТП на российской трассе погибли пять человек

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Пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр — Колпашево в Верхнекетском районе Томской области. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры российского региона.

В ДТП на российской трассе погибли пять человек
Фото: ТАССТАСС

Перевернутый автомобиль Toyota Corolla нашли в канаве.

«По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 22 июля стало известно, что один ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Сызрань Самарской области.

ДТП,Toyota Corolla,Toyota,
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