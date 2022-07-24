Водитель такси сбил пешехода в центре Москвы

В центре столицы водитель автомобиля такси совершил наезд на человека вне зоны действия пешеходного перехода. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел в 1-м Басманном переулке. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение транспорта на участке не затруднено. Состояние пострадавшего не уточняется, передает Telegram -канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно, что авария со смертельным исходом произошла недалеко от станции метро «Прокшино» в ТиНАО. По предварительным данным, примерно в 21:30 по адресу Проектируемый проезд, 7029, водитель самосвала сбил мужчину, который шел по второй полосе от края проезжей части. От полученных травм тот скончался на месте.