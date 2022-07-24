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2 часа назад

Автобус с военными опрокинулся под Воронежем

Елена Прошина

В Острогожском районе Воронежской области попал в ДТП автобус с российскими военнослужащими. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Автобус с военными опрокинулся под Воронежем
Фото: © ГУ МВД по Воронежской области© ГУ МВД по Воронежской области

Отмечается, что авария произошла в 12 часов дня. В результате происшествия различные травмы получили шесть человек. Они доставлены в госпиталь.

Источник пояснил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области в ДТП попал автобус, перевозивший призывников к дальнейшему месту службы.

Водитель транспортного средства, в котором находились будущие военнослужащие, вовремя заметив аварийную ситуацию, успел вывернуть руль и съехать на обочину. Молодые люди отделались «царапинами и ушибами».

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