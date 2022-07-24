Автобус с военными опрокинулся под Воронежем

В Острогожском районе Воронежской области попал в ДТП автобус с российскими военнослужащими. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что авария произошла в 12 часов дня. В результате происшествия различные травмы получили шесть человек. Они доставлены в госпиталь.
Источник пояснил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Архангельской области в ДТП попал автобус, перевозивший призывников к дальнейшему месту службы.
Водитель транспортного средства, в котором находились будущие военнослужащие, вовремя заметив аварийную ситуацию, успел вывернуть руль и съехать на обочину. Молодые люди отделались «царапинами и ушибами».