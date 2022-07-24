Автобус с военными опрокинулся под Воронежем

В Острогожском районе Воронежской области попал в ДТП автобус с российскими военнослужащими. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: © ГУ МВД по Воронежской области © ГУ МВД по Воронежской области

Отмечается, что авария произошла в 12 часов дня. В результате происшествия различные травмы получили шесть человек. Они доставлены в госпиталь.

Источник пояснил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области в ДТП попал автобус, перевозивший призывников к дальнейшему месту службы.