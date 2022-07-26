Фура протаранила военный броневик

Три человека пострадали в результате столкновения военного «Тигра» с символом Z с фурой в Смоленской области . Об этом сообщает Telegram -канал Baza.

По информации канала, в понедельник, 25 июля, колонна из десяти единиц военной техники двигалась в сторону Пскова в Смоленском районе. Примерно в 16 часов 37-летний водитель фуры «Вольво», который ехал навстречу военным, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Тигр».