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3 часа назад

Фура протаранила военный «Тигр» с символом Z на российской трассе

Lenta.ruиещё 2

Три человека пострадали в результате столкновения военного «Тигра» с символом Z с фурой в Смоленской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фура протаранила военный броневик
Фото:  «Автоподмога_67» / Viber «Автоподмога_67» / Viber

По информации канала, в понедельник, 25 июля, колонна из десяти единиц военной техники двигалась в сторону Пскова в Смоленском районе. Примерно в 16 часов 37-летний водитель фуры «Вольво», который ехал навстречу военным, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Тигр».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Тигра», а также водитель грузовика.

ДТП,Volvo,
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