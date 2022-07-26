На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП

На юго-западе Москвы столкнулись сразу шесть автомобилей. Информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует. На место происшествия прибыли оперативные службы. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.

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Уточняется, что массовая авария произошла на Большой Академической улице. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.