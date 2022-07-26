Массовая автоавария произошла на севере Москвы

По данным канала, столкновение произошло на Большой Академической улице перед пересечением с улицей Линии Октябрьской Железной дороги. На месте работают оперативные службы города.

Ранее популярная певица попала в ДТП из-за уснувшего водителя. Певица уточнила, что с ней и ее командой все хорошо. Вскоре после аварии им удалось поменять машину и доехать на ней до столицы.