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3 часа назад

Массовая автоавария произошла на севере Москвы

Мослента

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Массовая автоавария произошла на севере Москвы
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

По данным канала, столкновение произошло на Большой Академической улице перед пересечением с улицей Линии Октябрьской Железной дороги. На месте работают оперативные службы города.

«Движение в районе ДТП не затруднено», — говорится в сообщении московского Дептранса.

Ранее популярная певица попала в ДТП из-за уснувшего водителя. Певица уточнила, что с ней и ее командой все хорошо. Вскоре после аварии им удалось поменять машину и доехать на ней до столицы.

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