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1 час назад

Сотрудник МЧС насмерть разбился на мотоцикле в Москве

Газета.Ru

Начальник 62-й пожарной части попал в ДТП и насмерть разбился на мотоцикле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудник МЧС насмерть разбился на мотоцикле в Москве
Фото: Телеграм-канал »SHOT»Телеграм-канал »SHOT»

«Байк Honda 44-летнего Ильи Мартыненко в Новоспасском переулке столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который поворачивал налево. Сотрудника МЧС доставили в больницу с переломом основания черепа, но он скончался сразу по приезде», - говорится в сообщении канала.

Полиция устанавливает подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки оторвали у автомобиля передний номер в Пензе. По данным местных жителей, бродячие собаки не в первый раз срывают номерные таблички с машин. Преимущественно это происходит в вечернее и ночное время.

ДТП,Honda,Mercedes-Benz,
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