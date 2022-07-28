Сотрудник МЧС насмерть разбился на мотоцикле в Москве

Начальник 62-й пожарной части попал в ДТП и насмерть разбился на мотоцикле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Байк Honda 44-летнего Ильи Мартыненко в Новоспасском переулке столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz , который поворачивал налево. Сотрудника МЧС доставили в больницу с переломом основания черепа, но он скончался сразу по приезде», - говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки оторвали у автомобиля передний номер в Пензе. По данным местных жителей, бродячие собаки не в первый раз срывают номерные таблички с машин. Преимущественно это происходит в вечернее и ночное время.