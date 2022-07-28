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1 час назад

В Нижнем Новгороде бетономешалка без водителя протаранила три автомобиля

Газета.Ru

Неуправляемый бетоносмеситель «Камаз» въехал в три автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

В Нижнем Новгороде бетономешалка без водителя протаранила три автомобиля
Фото:  Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород» Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород»

Машина скатилась с Почтового съезда на ул. Рождественскую, попутно врезавшись в три автомобиля, павильон для мусорных контейнеров и фонари освещения. После этого автомобиль выехал на тротуар и остановится.

Жертв и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут водителя машины.

ДТП,Honda,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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