Сегодня примерно в 15 часов 20 минут на выезде из станицы Роговской Тимашевского района, водитель автомобиля «Форд», двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, предварительно выехав на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем .

В результате дорожно-транспортного происшествия по предварительным данным, водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте аварии – среди них трое несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.