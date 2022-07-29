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4 часа назад

Сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства ДТП с пятью погибшими в Краснодарском крае

МВД МЕДИА

Сегодня примерно в 15 часов 20 минут на выезде из станицы Роговской Тимашевского района, водитель автомобиля «Форд», двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, предварительно выехав на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем .

В результате дорожно-транспортного происшествия по предварительным данным, водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте аварии – среди них трое несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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