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4 часа назад

Стали известны подробности о гибели семьи из пяти человек в ДТП под Краснодаром

Lenta.ru

Семья из Санкт-Петербурга, которая погибла в смертельное ДТП под Краснодаром, возвращалась домой с отдыха в Крыму. Новые подробности об аварии их родственники рассказали «КП-Петербург».

Стали известны подробности о гибели семьи из пяти человек в ДТП под Краснодаром
Фото: ТАССТАСС

За рулем автомобиля Ford, столкнувшегося лоб в лоб с грузовиком, был 59-летний мужчина. Кроме него, в машине находилась его 54-летняя жена, а также внуки 13, 11 и 7 лет. По словам тети погибших детей, их родители ехали в другой машине. Они должны были добраться до дома 1 августа.

Комментируя информацию о том, что водитель Ford не справился с управлением, родственники отметили его ответственное отношение к вождению, особенно при езде с внуками. Однако тетя детей подчеркнула, что мужчина не садился за руль в течение двух лет, а автомобиль он приобрел незадолго до поездки.

29 июля Ford Focus столкнулся с грузовиком на трассе Роговская — Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе Краснодарского края. Предварительно, аварию спровоцировал водитель легкового авто, выехав на встречную полосу.

Момент смертельной аварии попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как автомобиль Ford внезапно меняет траекторию и выезжает на встречную полосу, где сталкивается с грузовиком.

ДТП,Ford Focus,Ford,
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