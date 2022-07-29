Известный рэпер попал в ДТП с автобусом в Москве

Автомобиль российского рэп-исполнителя Thrill Pill (Тимура Самедова) 29 июля попал в ДТП с автобусом в Москве. Кадры с места аварии опубликовали «Известия».

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На видео видна машина исполнителя с вмятиной на дверях с правой стороны. Сзади него стоит автобус. С ракурса камеры снимающего на общественном транспорте незаметно никаких повреждений. О пострадавших информации пока нет.

В «Известиях» напомнили, что рэпер ранее уже попадал в аварию.