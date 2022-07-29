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3 часа назад

Рэпер Thrill Pill попал в ДТП с автобусом в Москве

Елена Прошина

Автомобиль российского рэп-исполнителя Thrill Pill (Тимура Самедова) 29 июля попал в ДТП с автобусом в Москве. Кадры с места аварии опубликовали «Известия».

Известный рэпер попал в ДТП с автобусом в Москве
Фото: РИА Новости РИА Новости

На видео видна машина исполнителя с вмятиной на дверях с правой стороны. Сзади него стоит автобус. С ракурса камеры снимающего на общественном транспорте незаметно никаких повреждений. О пострадавших информации пока нет.

В «Известиях» напомнили, что рэпер ранее уже попадал в аварию.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Thrill Pill тогда опубликовал у себя в соцсети видео, где он едет за рулем Bentley, разгоняется, а затем, не справившись с управлением на люду, врезается в стену. Впоследствии рэпер посвятил инциденту песню под названием «Бентли».

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