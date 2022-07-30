Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем во Владимире

"В салоне автобуса находились около 40 пассажиров, восемь из которых пострадали и в настоящее время доставлены в медучреждение для оказания помощи. В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" и два его пассажира скончались на месте. Еще два пассажира пострадали и доставлены в медучреждение для оказания помощи", - сообщили ТАСС в пресс-службе.