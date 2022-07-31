Призер чемпионата Европы и Кубка мира по ушу погибла в 24 года

Двукратный призер Кубка мира и четырехкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в возрасте 24 лет во Владимире в результате ДТП, которое произошло вечером 30 июля. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил президент Федерации ушу во Владимирской области Александр Абрамов.

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"Евгения Степанова была мастером спорта международного класса, четырехкратной чемпионкой Европы, двукратным призером Кубка мира. Ей было 24 года", - сказал Абрамов.

По его словам, в 2014 году Евгения Степанова выиграла первый чемпионат Европы среди молодежи, а в 2016 году уже стала чемпионкой Европы на взрослом уровне. В 2018 году спортсменка завоевала бронзу на Кубке мира в Пекине, через год привезла из Казани серебро Кубка мира.

Вечером 30 июля во Владимире автомобиль Volkswagen, в котором находилась Евгения Степанова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes. В результате аварии, помимо спортсменки, погибли водитель легкового автомобиля и пассажирка, которая находилась на переднем сидении.

"Подруга Евгении, которая сидела с ней на заднем сидении, сейчас находится в реанимации", - добавил Александр Абрамов.