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6 часов назад

В Северной Осетии за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации транспортные полицейские привлекли к ответственности гражданина

Министерство внутренних дел Российской Федерациииещё 1

Сотрудники Владикавказского линейного отдела МВД России на транспорте привлекли к ответственности 28-летнего местного жителя, который в социальной сети на своей странице выкладывал фотографии, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, а также негативно высказывался об отношении к гражданам Российской Федерации. В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Постановлением судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ДТП,МВД России,
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