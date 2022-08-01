Смятые после смертельного ДТП с фурой машины в российском регионе сняли на видео

В Волгоградской области три человека погибли в результате столкновения фуры Mercedes и двух легковых автомобилей BMW и Ford. Видео с места происшествия публикует региональное управление МВД России на своем сайте.

По данным ведомства, смертельное ДТП произошло днем 1 августа на 643 километре автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». 49-летний водитель и 46-летняя пассажирка Ford, а также пассажир BMW скончались до приезда скорой помощи. Еще три пассажира легковых машин пострадали, среди них двое детей.

На снятых полицией кадрах видно, что автомобили BMW и Ford сильно смяты. В результате ДТП их обломки раскидало в радиусе нескольких метров. Грузовик после столкновения опрокинулся в кювет, его кабина практически полностью уничтожена.

В МВД добавили, что на месте происшествия работают следователи и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства инцидента.