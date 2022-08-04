В России удвоилось число жертв ДТП с электросамокатами

По итогам первого полугодия 2022 года число аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в России более чем в два с половиной раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Вдвое увеличилось число погибших в таких ДТП: за полгода их жертвами стали шесть человек. Чаще всего причиной становился наезд на пешеходов, а в почти трети случаев — на пешеходных переходах.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков РИА Новости/Рамиль Ситдиков

С января по июнь в России произошло 370 ДТП (+174 процента) с участием СИМ — с электросамокатами, а также с велосипедами на электротяге и маломощными мотоциклами. Жертвами стали шесть человек (+100 процентов), еще 382 получили ранения (+176,8 процента).

Чаще всего аварии фиксировали в Москве и Санкт-Петербурге: там произошло 94 и 57 ДТП соответственно. Далее с большим отрывом следуют Свердловская, Нижегородская и Кемеровская области с 16, 18 и 11 происшествиями соответственно.

В 78,9 процента случаев участвовали в ДТП транспортные средства с двигателями мощностью до 0,25 киловатта. Причем большинство из них — 69,1 процента — не были арендованы.

В 78,8 процента случаев СИМ наезжали на пешеходов, в 13,5 процентах ДТП классифицировались как столкновение. В 32 процентах аварии происходили на пешеходных переходах, чуть реже (31 процент) — на выездах с прилегающих территорий и перекрестках.