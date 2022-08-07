В Башкирии автомобиль с двумя детьми скатился в реку

В Башкирии в реку Уфу скатился автомобиль, внутри которого были двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

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Инцидент произошел 6 августа 2022 года в районе Шакшинского водозабора. Всем находившимся в машине гражданам удалось выбраться из воды. По предварительным данным, никто из взрослых не пострадал, полуторогодовалый ребенок госпитализирован для обследования.