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2 часа назад

В Башкирии автомобиль с двумя детьми скатился в реку

Газета.Ruиещё 2

В Башкирии в реку Уфу скатился автомобиль, внутри которого были двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

В Башкирии автомобиль с двумя детьми скатился в реку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 6 августа 2022 года в районе Шакшинского водозабора. Всем находившимся в машине гражданам удалось выбраться из воды. По предварительным данным, никто из взрослых не пострадал, полуторогодовалый ребенок госпитализирован для обследования.

На место случившегося прибыла маневренная водолазная группа ПСО. Затонувшая машина была найдена в 30 метрах ниже по течению. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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