Движение восстановлено на МКАД в районе Трудовой улицы после аварии

Движение транспорта полность восстановлено на внешней стороне МКАД в районе ул. Трудовая после ДТП. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе, в районе пересечения с ул. Трудовая, столкнулось несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся. Движение на участке осуществлялось по четырем полосам из шести.