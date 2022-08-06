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17 часов назад

Движение восстановлено на МКАД в районе Трудовой улицы после аварии

Агентство «Москва»иещё 6

Движение транспорта полность восстановлено на внешней стороне МКАД в районе ул. Трудовая после ДТП. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение восстановлено на МКАД в районе Трудовой улицы после аварии
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Движение по внешней стороне МКАД полностью восстановлено», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе, в районе пересечения с ул. Трудовая, столкнулось несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся. Движение на участке осуществлялось по четырем полосам из шести.

Как уточнил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, был госпитализирован один пострадавший.

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