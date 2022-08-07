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35 минут назад

Два человека пострадали в результате падения автомобиля с обрыва в Крыму

Газета.Ru

В Крыму автомобиль сорвался с обрыва в море. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает kp.ru.

В Крыму автомобиль сорвался с обрыва в море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел днем 6 августа 2022 года в районе мыса Большой Атлеш в селе Оленевка. По данным источника, водитель не справился с управлением, когда решил перепарковать машину в другое место. По словам очевидцев, автомобиль слетел в обрыв с высоты 20 метров.

Сообщается, что на место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, водитель получил несколько ушибов, а пассажирке диагностировали перелом руки и повреждение лица.

Свидетель ДТП рассказал, что пострадавшим повезло: сорвавшаяся машина приземлилась на воду, а не на камни. Кроме того, в машине сработала подушка безопасности, которая смягчила последствия падения.

В настоящий момент решается вопрос об эвакуации автомобиля.

ДТП,ГИБДД,
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