BMW X5 столкнулась с машиной ГИБДД в Нижегородской области

Автомобиль BMW X5 столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД на регулируемом перекрестке в Балахнинском районе Нижегородской области. В результате аварии пострадали водитель иномарки и инспектор дорожно-патрульной службы, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"На 332 км автодороги "Шопша-Иваново-Нижний Новгород" Балахнинского района Нижегородской области при проезде регулируемого перекрестка водитель автомобиля BMW X5 допустил столкновение со служебным автомобилем ГИБДД. Установлено, что автомобиль ГИБДД двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на отработку сообщения о правонарушении в указанном районе области", - говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что иномаркой управлял местный житель 1966 года рождения. Обоих пострадавших в результате ДТП госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
"По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточняется в сообщении.