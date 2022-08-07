BMW X5 столкнулась с машиной ГИБДД в Нижегородской области

"На 332 км автодороги "Шопша-Иваново-Нижний Новгород" Балахнинского района Нижегородской области при проезде регулируемого перекрестка водитель автомобиля BMW X5 допустил столкновение со служебным автомобилем ГИБДД. Установлено, что автомобиль ГИБДД двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на отработку сообщения о правонарушении в указанном районе области", - говорится в распространенном сообщении.