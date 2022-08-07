Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

В Нижегородской области BMW X5 столкнулась с машиной ГИБДД

ТАСС

Автомобиль BMW X5 столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД на регулируемом перекрестке в Балахнинском районе Нижегородской области. В результате аварии пострадали водитель иномарки и инспектор дорожно-патрульной службы, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

BMW X5 столкнулась с машиной ГИБДД в Нижегородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На 332 км автодороги "Шопша-Иваново-Нижний Новгород" Балахнинского района Нижегородской области при проезде регулируемого перекрестка водитель автомобиля BMW X5 допустил столкновение со служебным автомобилем ГИБДД. Установлено, что автомобиль ГИБДД двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на отработку сообщения о правонарушении в указанном районе области", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что иномаркой управлял местный житель 1966 года рождения. Обоих пострадавших в результате ДТП госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

"По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточняется в сообщении.

ДТП,BMW X5,BMW,МВД России,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители