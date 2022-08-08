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2 часа назад

Школьница на мотоцикле попала под электричку в Подмосковье

Мослента

Под электричку в Подмосковье попала заехавшая на железнодорожные пути на мотоцикле школьница, сообщила «Мосленте» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Камилла Бижанова. Возбуждено уголовное дело.

Школьница на мотоцикле попала под электричку в Подмосковье
Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратурыпресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетней в районе станции Сандарово в городском округе Чехов Московской области», — сказала Бижанова.

Предварительно установлено, что днем в воскресенье, 7 августа, девочка 2010 года рождения выехала на мотоцикле на запрещающий сигнал светофора на регулируемом железнодорожном переезде и была травмирована проходящим электропоездом, следующим по маршруту «Вязьма-Рыбное». От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта») сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что электричка врезалась в автомобиль на переезде в подмосковной Ивантеевке. Водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковые предупреждения машиниста электропоезда.

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