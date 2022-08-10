Водителя оштрафовали почти на миллион рублей за ДТП с трамваем

«20 апреля на улице Измайловский Вал водитель нарушил ПДД и не уступил дорогу трамваю — произошла авария. Пассажирам пришлось перестраивать свои маршруты и менять планы. Команда юристов Мосметро подала в суд на водителя – это постоянная практика в таких ситуациях», — говорится в сообщении ведомства.