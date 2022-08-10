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1 час назад

В Москве водителя оштрафовали почти на миллион рублей за ДТП с трамваем

Газета.Ru

Виновник ДТП на Измайловском Валу заплатит более 900 тыс. рублей за простой трамваев. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Водителя оштрафовали почти на миллион рублей за ДТП с трамваем
Фото: Телеграм-канал «Дептранс Москвы»Телеграм-канал «Дептранс Москвы»

«20 апреля на улице Измайловский Вал водитель нарушил ПДД и не уступил дорогу трамваю — произошла авария. Пассажирам пришлось перестраивать свои маршруты и менять планы. Команда юристов Мосметро подала в суд на водителя – это постоянная практика в таких ситуациях», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за ДТП на полчаса было задержано движение трамваев по 4 маршрутам. При расчете убытков учитывалось число отмененных рейсов, время задержки, число пассажиров, которые могли проехать за это время.

ДТП,
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