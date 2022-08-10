Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Сотрудница российской полиции попала в ДТП со стадом баранов

Lenta.ru

В Ставропольском крае 47-летняя майор полиции попала в аварию и сбила баранов. Об этом в среду, 10 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сотрудница российской полиции попала в ДТП со стадом баранов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, женщина на машине ехала из города Благодарный в поселок Ханкала на службу. Однако недалеко от поселка Искра она врезалась в стадо животных. В результате ДТП семь баранов пострадали, а сотрудница полиции попала в больницу с сотрясением мозга и ушибами.

В настоящий момент женщина уже лечится дома, а правоохранители проворят проверку по факту инцидента и ищут хозяина скота.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ставропольском крае с участием маршрутного такси, в результате которого погибли восемь человек.

ДТП,МВД России,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители