Пять человек заживо сгорели в ДТП на российской трассе

Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. Авария произошла на дороге Волгодонск - Зимовники.
«Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек. Погибли на месте пять человек», - говорится в сообщении.
В ДТП также пострадали женщина и пятилетний ребенок, находившиеся в грузовике. Полиция устанавливает причины произошедшей аварии.
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