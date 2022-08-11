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31 минуту назад

Пять человек заживо сгорели в ДТП на трассе в Ростовской области

Газета.Ruиещё 6

Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. Авария произошла на дороге Волгодонск - Зимовники.

Пять человек заживо сгорели в ДТП на российской трассе
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек. Погибли на месте пять человек», - говорится в сообщении.

В ДТП также пострадали женщина и пятилетний ребенок, находившиеся в грузовике. Полиция устанавливает причины произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что в Самаре фура задавила своего водителя, когда он проверял ее техническое состояние.

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