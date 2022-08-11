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45 минут назад

Россиянка бросилась спасать упавшую перед поездом мать и погибла вместе с ней

Lenta.ruиещё 2

В Рузском городском округе Подмосковья электропоезд на большой скорости сбил двух женщин. Об этом сообщает «МК».

Россиянка погибла при попытке спасти упавшую под поезд мать
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, 65-летняя пенсионерка и ее 38-летняя дочь переходили железную дорогу в неположенном месте примерно в 300 метрах от платформы Дорохово, чтобы попасть в продуктовый магазин. В это время с их стороны к станции начал приближаться поезд, о чем сообщили по громкой связи. Машинист заметил женщин и подал звуковые сигналы, однако те продолжили движение. В результате пенсионерка споткнулась и упала. Идущая впереди дочь бросилась к матери, но не смогла ей помочь, и не успевший затормозить поезд на полном ходу сбил обеих россиянок. Женщины скончались на месте.

По факту происшествия возбуждено дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), сообщили изданию в Западном межрегиональном управление на транспорте Следственного комитета России.

Ранее в нижегородском поселке Новое Доскино скоростной поезд сбил троих человек. В результате погиб ребенок, еще двое россиян пострадали.

ДТП,Следственный комитет,
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