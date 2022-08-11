Россиянка погибла при попытке спасти упавшую под поезд мать

По информации издания, 65-летняя пенсионерка и ее 38-летняя дочь переходили железную дорогу в неположенном месте примерно в 300 метрах от платформы Дорохово, чтобы попасть в продуктовый магазин. В это время с их стороны к станции начал приближаться поезд, о чем сообщили по громкой связи. Машинист заметил женщин и подал звуковые сигналы, однако те продолжили движение. В результате пенсионерка споткнулась и упала. Идущая впереди дочь бросилась к матери, но не смогла ей помочь, и не успевший затормозить поезд на полном ходу сбил обеих россиянок. Женщины скончались на месте.