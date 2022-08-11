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51 минуту назад

Несколько машин столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Звенигородском шоссе. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 августа.

Несколько машин столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

Инцидент, как уточняется, случился в районе дома 25, строение 3. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

Движение на месте аварии временно затруднено. Москвичам рекомендовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Госавтоинспекция подвела статистику по ДТП с участием автомобилей каршеринга за семь месяцев 2022 года. Количество аварий снизилось на 11,5 процента.

По данным ГИБДД, на 20 и 12,9 процента снизилось количество погибших и пострадавших в таких ДТП. В 200 авариях за семь месяцев погибло 12 человек, 237 получили различные травмы.

ДТП,ГИБДД,
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