Несколько машин столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Звенигородском шоссе. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 августа.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Инцидент, как уточняется, случился в районе дома 25, строение 3. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

Движение на месте аварии временно затруднено. Москвичам рекомендовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Госавтоинспекция подвела статистику по ДТП с участием автомобилей каршеринга за семь месяцев 2022 года. Количество аварий снизилось на 11,5 процента.