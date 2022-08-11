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1 час назад

Присяжные в США оправдали украинца за смертельное ДТП

Lenta.ruиещё 1

Суд присяжных в округе Коос (штат Нью-Гемпшир, США) оправдал украинца Владимира Жуковского, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил ДТП со смертельным исходом в 2019 году. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Присяжные в США оправдали украинца за смертельное ДТП
Фото: ReutersReuters

21 июня 2019 года Жуковский, находясь под действием героина, фентонила и кокаина врезался на грузовике в колонну мотоциклистов, которая в основном состояла из ветеранов Корпуса морской пехоты США. 9 августа жюри присяжных верховного суда округа Коос признало его невиновном в убийстве семерых байкеров по неосторожности.

Приговор вызвал негодование у читателей Daily Mail.

«Должно быть, судья-демократ показал, как сильно он любит и поддерживает Украину! Демократы — мусор!» — написал пользователь JennLove.

«Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него», — заявил Cowboy3.

ДТП,Владимир Жуковский,
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