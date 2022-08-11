Присяжные в США оправдали украинца за смертельное ДТП

«Должно быть, судья-демократ показал, как сильно он любит и поддерживает Украину! Демократы — мусор!» — написал пользователь JennLove.



«Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него», — заявил Cowboy3.