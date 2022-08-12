Ракетный комплекс "Искандер" столкнулся с фурой на Кубани

Ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с большегрузной фурой «КамАЗ» в Краснодарском крае. Об этом сообщает ГТРК «Кубань».

Фото: Новокубанский АСО Новокубанский АСО

Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ» между стелой Новокубанска и поворотом на Курганинск. Отмечается, что в результате сильного удара людей зажало в искореженных автомобилях. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить людей из кабин и передать медикам для оказания первой помощи.

Отмечается, что фура перевозила бутилированную воду. Из-за ДТП груз рассыпался по дороге. О причинах аварии, а также о том, сколько людей пострадало в ДТП, не сообщается.