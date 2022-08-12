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1 час назад

В Краснодарском крае ракетный комплекс "Искандер" столкнулся с фурой

Газета.Ruиещё 1

Ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с большегрузной фурой «КамАЗ» в Краснодарском крае. Об этом сообщает ГТРК «Кубань».

Ракетный комплекс "Искандер" столкнулся с фурой на Кубани
Фото: Новокубанский АСОНовокубанский АСО

Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ» между стелой Новокубанска и поворотом на Курганинск. Отмечается, что в результате сильного удара людей зажало в искореженных автомобилях. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить людей из кабин и передать медикам для оказания первой помощи.

Отмечается, что фура перевозила бутилированную воду. Из-за ДТП груз рассыпался по дороге. О причинах аварии, а также о том, сколько людей пострадало в ДТП, не сообщается.

Ранее сообщалось, что реанимационный автомобиль перевернулся в Липецке в результате ДТП. Пациент, которого перевозили в медицинское учреждение, скончался. Также пострадали два человека, которые находились в момент происшествия в реанимобиле.

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