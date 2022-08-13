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24 минуты назад

Машина врезалась в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге

Газета.Ru

Автомобиль BMW врезался в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге, сообщает портал E1. Инцидент произошел в ночь на 13 августа в районе Солнечного, где, по словам местных жителей, часто проводят ночные гонки.

Машина врезалась в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге
Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»Павел Лисицын/РИА «Новости»

Один из очевидцев снял на видео, как водитель машины не справился с управлением: авто ушло в занос и, развернувшись, ударило собравшихся. Ограждения выдержали, однако от удара некоторых выбросило за пределы трассы, другие же оказались почти под колесам машины. Как сообщают источники издания, один из пострадавших периодически терял сознание. Другой очевидец рассказал, что пострадали несколько человек. На место приехала скорая помощь.

Ранее сообщалось, что один человек погиб на ночных гонках в Набережных Челнах. Жертвой заезда стал один из участников гонки, который 17 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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