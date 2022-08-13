Машина врезалась в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге

Автомобиль BMW врезался в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге, сообщает портал E1. Инцидент произошел в ночь на 13 августа в районе Солнечного, где, по словам местных жителей, часто проводят ночные гонки.

Один из очевидцев снял на видео, как водитель машины не справился с управлением: авто ушло в занос и, развернувшись, ударило собравшихся. Ограждения выдержали, однако от удара некоторых выбросило за пределы трассы, другие же оказались почти под колесам машины. Как сообщают источники издания, один из пострадавших периодически терял сознание. Другой очевидец рассказал, что пострадали несколько человек. На место приехала скорая помощь.