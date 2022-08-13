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1 час назад

В Москве пьяный водитель грузовика сбил насмерть женщину

ТАССиещё 4

Пьяный водитель грузового автомобиля с прицепом сбил насмерть женщину на электровелосипеде на северо-востоке Москвы. Как сообщили в субботу в пресс-службе столичной прокуратуры, он арестован до 12 сентября.

" Днем 12 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение правил дорожного движения РФ управлял грузовым автомобилем с прицепом. В результате на улице Полковой он совершил наезд на женщину, двигавшуюся на электроведосипеде в попутном направлении. Женщина скончалась на месте от полученных травм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Мужчина задержан, ему предъявили обвинение п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

"Суд с учетом позиции прокуратуры Северо-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября", - добавили в прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

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