" Днем 12 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение правил дорожного движения РФ управлял грузовым автомобилем с прицепом. В результате на улице Полковой он совершил наезд на женщину, двигавшуюся на электроведосипеде в попутном направлении. Женщина скончалась на месте от полученных травм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.