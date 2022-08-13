Машина военного атташе Украины попала в ДТП в Вене

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко подтвердил в социальных сетях, что в Австрии произошла авария с участием автомобиля украинского военного атташе.

«Украинское посольство общается с австрийской полицией и участниками аварии», — написал Николенко, подчеркивая, что «дипломатический статус не дает права сотрудникам украинских дипучреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать опасности других».

По его словам, решение в отношении попавшего в ДТП дипломата будет приниматься «по итогам расследования».

Газета Kronen Zeitung ранее сообщила, что в пятницу в австрийской столице произошло ДТП, участниками которого, предположительно, стали дипломаты украинского посольства в Вене. Автомобиль атташе въехал на большой скорости в машину туристов из Германии, а по прибытии полиции скрылся.

Правоохранителям удалось установить, кому принадлежал автомобиль. По словам пострадавших, водитель въехавшей в них машины поменялся с пассажиром местами. Последний от освидетельствования отказался, а у человека, который, предположительно, был за рулем в момент аварии, нашли более 2 промилле алкоголя в крови.