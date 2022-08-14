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2 часа назад

В Болгарии автобус с детьми слетел в кювет

ТК «Звезда»иещё 3

В Болгарии туристический автобус с детьми, по предварительным данным из Сербии, на мокром асфальте съехал с дороги в кювет. Авария произошла в воскресенье около восьми часов вечера в районе города Стара-Загора.

В Болгарии автобус с детьми слетел в кювет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает местный портал dir.bg, в результате происшествия пострадали 10 детей и водитель. Всего в автобусе в момент аварии находились 48 человек. По предварительным данным, погибших нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, а также добровольцы. Данные о ДТП в данный момент уточняются.

Напомним, в июле в Анапе автобус с девятью пассажирами врезался в дерево. В результате аварии шесть человек доставили в больницу.

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