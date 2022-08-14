В Болгарии автобус с детьми слетел в кювет

В Болгарии туристический автобус с детьми, по предварительным данным из Сербии, на мокром асфальте съехал с дороги в кювет. Авария произошла в воскресенье около восьми часов вечера в районе города Стара-Загора.

Как сообщает местный портал dir.bg, в результате происшествия пострадали 10 детей и водитель. Всего в автобусе в момент аварии находились 48 человек. По предварительным данным, погибших нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, а также добровольцы. Данные о ДТП в данный момент уточняются.