На севере Москвы женщина с ребенком попала под колеса такси

В Москве машина такси Kia Rio после столкновения сбила женщину с ребенком. Происшествие случилось на севере города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авария произошла в Прибрежном проезде, где водитель Kia Rio при повороте налево не уступил дорогу BMW. В результате такси от удара вылетело на тротуар, по которому шли женщина с восьмилетним ребенком. Они, а также водитель такси госпитализированы с различными травмами.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

На снимках с места происшествия видно, что такси стоит посреди тротуара. Рядом - автомобили медиков, пожарная машина и автомобиль сотрудников дорожно-постовой службы. Иномарка на снимок не попала.

По словам водителя BMW, у ребенка сломана нога.