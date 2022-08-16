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14 минут назад

На севере Москвы женщина с ребенком попала под колеса такси

Елена Прошина

В Москве машина такси Kia Rio после столкновения сбила женщину с ребенком. Происшествие случилось на севере города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

На севере Москвы женщина с ребенком попала под колеса такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла в Прибрежном проезде, где водитель Kia Rio при повороте налево не уступил дорогу BMW. В результате такси от удара вылетело на тротуар, по которому шли женщина с восьмилетним ребенком. Они, а также водитель такси госпитализированы с различными травмами.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

На снимках с места происшествия видно, что такси стоит посреди тротуара. Рядом - автомобили медиков, пожарная машина и автомобиль сотрудников дорожно-постовой службы. Иномарка на снимок не попала.

По словам водителя BMW, у ребенка сломана нога.

Ранее в результате автоаварии в Ростовской области погибли пять человек. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

ДТП,Kia Rio,Kia,BMW,
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