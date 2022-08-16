На севере Москвы женщина с ребенком попала под колеса такси

В Москве машина такси Kia Rio после столкновения сбила женщину с ребенком. Происшествие случилось на севере города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Авария произошла в Прибрежном проезде, где водитель Kia Rio при повороте налево не уступил дорогу BMW. В результате такси от удара вылетело на тротуар, по которому шли женщина с восьмилетним ребенком. Они, а также водитель такси госпитализированы с различными травмами.
Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
На снимках с места происшествия видно, что такси стоит посреди тротуара. Рядом - автомобили медиков, пожарная машина и автомобиль сотрудников дорожно-постовой службы. Иномарка на снимок не попала.
По словам водителя BMW, у ребенка сломана нога.
Ранее в результате автоаварии в Ростовской области погибли пять человек. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик.