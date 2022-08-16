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3 часа назад

В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком погибли пять человек

ТАССиещё 5

Водитель и четверо пассажиров погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе Курганинск - Армавир в Краснодарском крае, сообщается во вторник на сайте "МВД медиа".

Пять человек погибли в ДТП в Краснодаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", - говорится в сообщении.

ДТП произошло рано утром во вторник на трассе в двух километрах от Курганинска в сторону Армавира. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, после чего автомобиль столкнулся с грузовиком. Обстоятельства ДТП выясняются.

ДТП,
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