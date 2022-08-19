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3 часа назад

СМИ: на юге Японии автомобиль врезался в группу детей

ТАССиещё 3

Автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада на юге Японии. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

На юге Японии автомобиль врезался в группу детей
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в городе Гинован (южная префектура Окинава). Автомобиль на пешеходном переходе врезался в специальную тележку, в которой в Японии сотрудники детских садов вывозят детей на прогулку. В результате инцидента по крайней мере семеро детей были госпитализированы - все они находятся в сознании. На месте инцидента полиция задержала водителя транспортного средства - им оказалась женщина в возрасте около 20 лет. Правоохранительные органы в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.

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