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1 час назад

Грузовик протаранил несколько автомобилей в Лефортовском тоннеле в Москве

Газета.Ru

Грузовой автомобиль въехал в несколько легковушек в Лефортовском тоннеле в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Грузовик протаранил автомобили в Лефортовском тоннеле
Фото: телеканал Москва 24телеканал Москва 24

«В Лефортовском тоннеле (внутренняя сторона ТТК) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, самосвал задел бордюр, и на полном ходу врезался в автомобиль такси. В аварии повреждены несколько машин. О том, есть ли жертвы или раненые не сообщается. По данным канала, движение открыто по трем полосам.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль, перевозивший пиво, перевернулся на трассе в Колумбии. С одобрения собственника товара, все сотни ящиков с пенным напитком раздали прохожим.

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