Грузовик протаранил автомобили в Лефортовском тоннеле

Грузовой автомобиль въехал в несколько легковушек в Лефортовском тоннеле в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«В Лефортовском тоннеле (внутренняя сторона ТТК) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Судя по видео, самосвал задел бордюр, и на полном ходу врезался в автомобиль такси. В аварии повреждены несколько машин. О том, есть ли жертвы или раненые не сообщается. По данным канала, движение открыто по трем полосам.
Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль, перевозивший пиво, перевернулся на трассе в Колумбии. С одобрения собственника товара, все сотни ящиков с пенным напитком раздали прохожим.