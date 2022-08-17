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1 час назад

В российском регионе автомобиль насмерть сбил семимесячную девочку

Lenta.ruиещё 1

На Кубани водитель на легковом автомобиле сбил четырех пешеходов, которые шли по обочине дороги. В результате ДТП скончалась семимесячная девочка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

На Кубани автомобиль насмерть сбил семимесячную девочку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авария произошла вечером 16 августа в районе 29-го километра трассы Гурийская — Черниговская — Рязанская.

«По предварительным данным, 38-летний гражданин Киргизии, управляя автомобилем Ford Mondeo, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части на обочину и наезд на четырех пешеходов, которые двигались навстречу транспортному потоку», — говорится в сообщении.

Затем Ford столкнулся с Nissan Atlas с прицепом, который двигался в попутном направлении. С травмами госпитализировали 23-летнюю и 15-летнюю девушек, четырехлетнего мальчика и семимесячную девочку, которая скончалась в больнице на следующий день.

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