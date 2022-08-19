В российском городе Toyota въехала в автобус с пассажирами

В Ачинске Красноярского края пять человек пострадали в результате ДТП с участием Toyota и пассажирского автобуса. Об этом сообщается на портале NGS24.RU.

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По данным издания, водитель иномарки в российском городе нарушил правила и проехал на красный запрещающий сигнал светофора на улице Декабристов. Он вылетел на перекресток, по которому в это время двигался автобус.

В момент удара в общественном транспорте находилось шесть пассажиров. За помощью врачей обратились два человека 35 и 23 лет. Их отправили на амбулаторное лечение. В больницу с травмами попали трое пассажиров легковушки — 24-летний водитель, 17-летняя девушка и 26-летний молодой человек. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.