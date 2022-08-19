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1 час назад

Девушка на мотоцикле влетела в окно дома в Санкт-Петербурге

Газета.Ru

Девушка на мотоцикле Suzuki въехала в окно цокольного этажа дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает паблик «Мотосолидарность ДТП» в социальной сети «Вконтакте».

Девушка на мотоцикле влетела в окно дома в Санкт-Петербурге
Фото: Мотосолидарность ДТП/VKМотосолидарность ДТП/VK

«Дтп с мото 19.08.2022. Водитель (девочка-подросток) 2006 г.р., не имея специального права управления, на мотоцикле Suzuki влетела в окно дома № 6 по ул. Первомайской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка села на мотоцикл, завела его и поехала прямо. Пересекла проезжую часть и въехала в окно дома. При этом мотоцикл наполовину заехал в офисное помещение. В результате ДТП пострадала водитель. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ДТП,Suzuki,
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