"Сегодня приблизительно в 02:30 на 30 км автодороги Кочубей - Нефтекумск - Минводы в Ногайском районе 60-летний житель Дагестанских Огней, управляя пассажирским автомобилем "Газель", по предварительной информации, уснув за рулем, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП ctvm человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще gznm человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу",- говорится в сообщении.