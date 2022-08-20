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6 минут назад

В Дагестане в ДТП погибли семь человек

ТАССиещё 1

В результате ДТП на территории Ногайского района Дагестана семь человек погибли, еще пятерых госпитализировали. Среди погибших есть дети, сообщает УГИБДД республики в своем Telegram-канале.

В Дагестане в ДТП погибли семь человек
Фото: телеграм-канал "mvd_dagestan"телеграм-канал "mvd_dagestan"

"Сегодня приблизительно в 02:30 на 30 км автодороги Кочубей - Нефтекумск - Минводы в Ногайском районе 60-летний житель Дагестанских Огней, управляя пассажирским автомобилем "Газель", по предварительной информации, уснув за рулем, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП ctvm человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще gznm человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу",- говорится в сообщении.

ДТП,ГИБДД,
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