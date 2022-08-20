Более 20 туристов пострадали в результате ДТП в Турции

По меньшей мере 23 человека, предположительно иностранные туристы, пострадали в субботу в провинции Ризе на черноморском побережье Турции. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в местной полиции.

Авария произошла в районе 16:00 местного времени (совпадает с мск), где автобус, направлявшийся в город Трабзон в том же регионе, столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся. Находившиеся в автобусе туристы получили травмы и выбрались самостоятельно, водителя спасателям пришлось доставать с использованием специальной режущей техники, передал телеканал.

Гражданство пострадавших не уточняется.