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2 часа назад

В Турции более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом

ТАССиещё 2

По меньшей мере 23 человека, предположительно иностранные туристы, пострадали в субботу в провинции Ризе на черноморском побережье Турции. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в местной полиции.

Более 20 туристов пострадали в результате ДТП в Турции
Фото: trthaber.comtrthaber.com

Авария произошла в районе 16:00 местного времени (совпадает с мск), где автобус, направлявшийся в город Трабзон в том же регионе, столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся. Находившиеся в автобусе туристы получили травмы и выбрались самостоятельно, водителя спасателям пришлось доставать с использованием специальной режущей техники, передал телеканал.

Гражданство пострадавших не уточняется.

Это вторая крупная дорожная авария в Турции за субботу. Ранее в тот же день в провинции Газиантеп в ДТП с участием автобуса, пожарной машины. Машины скорой помощи и автомобиля с журналистами погибли 16 человек, 21 получил травмы.

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