При ДТП в российском городе загорелись семь автомобилей

На мосту в Вологодской области после ДТП загорелись семь легковых автомобилей и грузовик. Один человек погиб, несколько получили травмы. Об инциденте сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Авария случилась в субботу в Кирилловском районе. Машины столкнулись на мосту через Кишемский канал.
«Трагическое ДТП произошло сегодня в Кирилловском районе. На 108 км трассы «Вологда – Медвежьегорск» водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись», - сообщил глава региона.
По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы.
На место прибыли скорые и санитарный вертолет.
Губернатор опубликовал снимок с места ДТП. Видно, что над мостом поднимаются клубы черного дыма.
Мост через Кишемский канал сейчас перекрыт в обе стороны. Объезд осуществляется через деревню Закозье и город Кириллов.