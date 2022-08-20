При ДТП в российском городе загорелись семь автомобилей

На мосту в Вологодской области после ДТП загорелись семь легковых автомобилей и грузовик. Один человек погиб, несколько получили травмы. Об инциденте сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Авария случилась в субботу в Кирилловском районе. Машины столкнулись на мосту через Кишемский канал.

«Трагическое ДТП произошло сегодня в Кирилловском районе. На 108 км трассы «Вологда – Медвежьегорск» водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись», - сообщил глава региона.

По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы.

На место прибыли скорые и санитарный вертолет.

Губернатор опубликовал снимок с места ДТП. Видно, что над мостом поднимаются клубы черного дыма.