Третье за день крупное ДТП в Турции унесло жизни 16 человек

ДТП на юго-востоке Турции в провинции Мардин привело к смерти 16 человек, еще 29 — получили травмы, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

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«В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибли 16 человек, 29 получили травмы, из них восемь — тяжелые», — написал он.

Ранее, 20 августа, сообщалось, что в Анталье при столкновении рейсового автобуса с туристическим пострадали 25 человек. Двое пострадавших получили тяжелые травмы, их направили в больницу.