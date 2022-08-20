Крупное ДТП в турецком Мардине попало на видео

Момент крупного ДТП в турецком Мардине, где грузовик врезался в кафе, убив по меньшей мере 16 человек, попал на видео. Кадры с места событий публикует SHOT.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На видеозаписи видно, как зеленый грузовик на высокой скорости вылетел с проезжей части, сбив припаркованные у дороги автомобили, и врезался сначала в толпу прохожих, после чего он протаранил здание, в котором расположено кафе.

По последним данным, погибли 16 человек, еще 30 получили травмы. Местные СМИ сообщают, что у грузовика отказали тормоза.

Ранее сообщалось о десяти погибших. Эту информацию подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. «К сожалению, в субботу у нас произошло новое крупное ДТП в том же регионе. Все подразделения мобилизованы. По предварительным данным, у нас 10 жертв, очень много пострадавших», — сообщил он.